Владимирский биатлонист Алексей Слепов не попал в сборную России даже на Кубок IBU

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-20T12:46:28+03:00

Его партнер по сборной Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко поедет на Кубок мира

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Союз биатлонистов России обнародовал составы основной и второй сборной страны на новый сезон. Ни в команде на Кубок мира, ни в команде на Кубкок IBU не оказалось владимирского биатлониста Алексея Слепова. Один из самых скоростных и некогда перспективных российских спортсменов пропустит как минимум начало сезона.

Прошлый сезон Алексей Слепов провел во второй команде страны, выступая на Кубке IBU. Напомним, Алексей - трехкратный чемпион Европы и обладатель Кубка IBU - 2015.

Отметим, что у Алексея Слепова остается шанс попасть в сборную страны через участие в Кубке России и "Ижевской винтовке".

В состав сборной России вошли:

Кубок мира

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Кубок IBU

Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

ИСТОЧНИК KP.RU