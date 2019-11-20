Губернатора Сипягина просят надавить на дорожников, чтобы вернули левые повороты на Пекинке

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-20T12:15:55+03:00

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Издевательство над владимирской частью Пекинки, где неожиданно в рамках ремонта убирают светофоры и ликвидируют все левые повороты, заставила объединиться депутатов Заксобрания и владимирского горсовета. Представители фракций «Единая Россия» обоих законотворческих органов обратились к губернатору Владимиру Сипягину и просят подключиться к решению проблемы и надавить на федеральных дорожников, чтобы они оставили Пекинку в покое.

На данный момент на трассе уже убрали светофор и на выезде с улице Белякова, в результате на всех прилегающих улицах начались заторы, а автомобилисты стали выезжать на Пекинку через бульвар Иванова, где узкая, извилистая, совершенно непригодная к такому потоку дорога. Также в ближайшее время будут ликвидированы левые повороты на улице Безыменского, у «Самохвала», с улиц Гастелло и Белоконской. Депутаты утверждают, что ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» приняло решение о ликвидации левых поворотов без какого-либо обсуждения и согласования.

Всем, кроме руководства «Упрдор Москва-Нижний Новгород» ясно, что такое решение ввергнет Владимир в транспортный коллпас. Поэтому депутаты и просят областное руководство подключиться к разрешению ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU