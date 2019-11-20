Муромлянин требует с банка компенсацию морального вреда

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-20T11:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Мурома пострадал в августе, когда зашел в отделение банка, расположенного в местном торговом центре. Мужчина хотел снять деньги в банкомате, но в тамбуре споткнулся и неудачно упал, получив перелом ноги со смещением. Горожанин уверен, что в его травме виноват банк, ведь указанная ступенька, на его взгляд, установлена с нарушением правил и норм строительства. Кроме того, ступенька и тамбур в целом обслуживаются банком с нарушениями: не было установлено противоскользящее покрытие на скользком кафеле, а также не имелось и не имеется каких-либо табличек с предупреждением о наличии ступеньки. За свои страдания муромлянин требует с банка компенсацию, а поскольку тот не готов платить – отправился в суд. Его иск рассмотрят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU