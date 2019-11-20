На оформление льготных транспортных карт во Владимире остался месяц

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-20T13:00:51+03:00

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Переходный период, во время которого владимирские льготники могли по своему выбору пользоваться и транспортными картами, и обычными бумажными социальными проездными, заканчивается. Остался один месяц - декабрь. С 1 января 2020 года в ходу будут только льготные социальные транспортные карты.

Напомним, льготные карты для оплаты проезда начали вводить этим летом. Они выдаются бесплатно, пополнить их на сумму, равную стоимости льготного социального проездного, можно в любом киоске Роспечати. С сентября во Владимире введены и обычные транспортные карты, которыми можно платить за проезд. Они заменили старые проездные, также на них можно просто положить определенную сумму, чтобы оплачивать однократные поездки.

На данный момент, по сведениях городской администрации, льготники Владимира подали 32620 анкет для оформления персональной транспортной карты. Изготовлено 31498 таких карт. При том, что во Владимире около 90 тысяч пенсионеров, получается, что льготную карту оформил каждый третий. Но, судя по почти полному отсутствию очередей в пунктах продажи социальных проездных (раньше там стояли по часу), это почти все, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Это должно быть очень интересно мэрии: транспортные карты вводились в том числе и для того, чтобы подсчитать, сколько льготников реально регулярно ездит по городу и за какое количество пассажиров надо платить компенсацию перевозчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU