Во Владимирской области осудили "бухгалтера" террористов

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-20T10:27:57+03:00

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УФСБ по Владимирской области нашло очередного "бухгалтера" террористов. Ведомство сообщает, что осужденный выходец из Центрально-Азиатского региона разделял идеологию радикального ислама и был убежден в необходимости его поддержки. В интернете он нашел сообщника, вместе с которым они разделили обязанности. Один из них регистрировал электронные кошельки, другой распространял их реквизиты по соцсетям и призывал пользователей о перечислении денег для помощи террористам.

В сентябре 2019 Московский окружной военный суд года признал иностранца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч.4 ст. 205.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При этом УФСБ по Владимирской области сообщает, что во время судебного заседания мужчина полностью признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU