2019-11-20T10:13:42+03:00
Общество

Владимирцы держат на банковских счетах четыре бюджета области

Вклады превышают кредиты в 1,7 раза
Вероника ПАНИНА
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Владимирское отделение Банка России подсчитало, сколько денег хранится на счетах и депозитах в банках Владимирской области. Выяснилось, что сумма более чем внушительная. На октябрь этого года общая сумма привлеченных банками средств составляет 265 миллиардов рублей. Это в четыре с лишним раза больше, чем все доходы бюджета Владимирской области - они составляют около 64 миллиардов рублей.

Откуда народ берет деньги, чтобы вкладывать их в депозиты под проценты, неизвестно, потому что реальная зарплата в регионе уже несколько лет растет всего на пару процентов в год, а рост банковских вкладов населения только за последний год составил почти 11%. Всего частные вклады и депозиты составляют около 78% всех привлеченных банками средств.

При этом вклады населения превышают кредиты этого же населения в 1,7 раза. Очевидно, что открывают счета и берут кредиты разные люди: зачем брать заемные деньги под примерно 20%, если есть свои? Кстати, вкладов в валюте больше, чем можно было бы ожидать: около 12%, и примерно 88% вкладов - в рублях.

– Проценты по вкладам населения выше инфляции, поэтому депозиты остаются привлекательными для граждан, - констатирует управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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