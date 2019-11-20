2019-11-20T10:12:40+03:00
Общество

Во Владимирскую область поступила четырехвалентная вакцина

В регион привезли больше 31 тысячи доз
Алексей СУХОВ
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Во Владимирскую область поступила партия «квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри» в количестве более 31 тысячи доз.

Вакцина против гриппа предназначена для защиты от четырех вирусов гриппа. Она содержит дополнительный вирус B. До настоящего времени в России, использовались только трехкомпонентные вакцины против гриппа.

Вакцина особенно показана людям с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом (часто болеющим, имеющим хронические заболевания)

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области настоятельно рекомендует привиться против гриппа до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

На прошлой неделе в регионе заболело 8 757 человек, среди них 5 474 ребенка, что выше эпидпорога на 5,6%. Показатель заболеваемости на территории области составил 64,10 на 10 тыс. населения. Эпидпорог превышен в одной возрастной категории от 15 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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