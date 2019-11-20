Во Владимире задержали очередного педофила
Следственный комитет по Владимирской области сообщил о расследовании уголовного дела в отношении задержанного 30-летнего мужчины, обвиняемом в педофилии. По версии следствия, в мае 2019 года он в районе школы № 37 пристал к двум 10-летним девочкам.
Чтобы задержать злоумышленника, девочек пришлось подвергнуть гипнозу. Уже после того, как молодого человека задержали, он вместе с адвокатом проверил показания девочек на месте преступления, а потом подробно поведал о случившемся.
Известно, что молодой человек официально нигде не работает. На данный момент фигурант находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU