Во Владимире задержали очередного педофила

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-20T10:11:22+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области сообщил о расследовании уголовного дела в отношении задержанного 30-летнего мужчины, обвиняемом в педофилии. По версии следствия, в мае 2019 года он в районе школы № 37 пристал к двум 10-летним девочкам.

Чтобы задержать злоумышленника, девочек пришлось подвергнуть гипнозу. Уже после того, как молодого человека задержали, он вместе с адвокатом проверил показания девочек на месте преступления, а потом подробно поведал о случившемся.

Известно, что молодой человек официально нигде не работает. На данный момент фигурант находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU