Владимирский мастер народно-художественных промыслов заняла 1 место на Всероссийском конкурсе
Членами жюри конкурса выступили директора главных музеев и галерей страны, сотрудники ЮНЕСКО, ведущие коллекционеры.
фото предоставлено департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
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В рамках Санкт-Петербургского культурного форума состоялся Всероссийский конкурс ремесленников, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Современное наследие России».
1 место в номинации Православное искусство заняла работа из бересты Икона Божией Матери «ФЕОДОРОВСКАЯ" мастера Ольги Кириной из города Владимира.
Членами жюри конкурса выступили директора главных музеев и галерей страны, сотрудники ЮНЕСКО, ведущие коллекционеры.
ИСТОЧНИК KP.RU