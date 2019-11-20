2019-11-20T10:01:32+03:00
Общество

Владимирский мастер народно-художественных промыслов заняла 1 место на Всероссийском конкурсе

Членами жюри конкурса выступили директора главных музеев и галерей страны, сотрудники ЮНЕСКО, ведущие коллекционеры.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услугфото предоставлено департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
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В рамках Санкт-Петербургского культурного форума состоялся Всероссийский конкурс ремесленников, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Современное наследие России».

1 место в номинации Православное искусство заняла работа из бересты Икона Божией Матери «ФЕОДОРОВСКАЯ" мастера Ольги Кириной из города Владимира.

Членами жюри конкурса выступили директора главных музеев и галерей страны, сотрудники ЮНЕСКО, ведущие коллекционеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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