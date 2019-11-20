2019-11-20T09:47:55+03:00
Общество

Во владимирский онкодиспансер поступило медицинское оборудование на сумму свыше 209 млн рублей

Современная медицинская техника позволяет проводить сложнейшие операции
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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В областной онкодиспансер поступили эндовидеоскопические комплексы в составе 5 хирургических стоек. Медицинская техника предназначена для проведения лапароскопических операций на ЛОР-органах, органах брюшной полости, грудной клетки и средостения, а также на органах малого таза и мочеполовой системы.

Современная медицинская техника позволяет проводить сложнейшие операции, делая их процесс максимально технологичным и комфортным.

Поликлиника онкодиспансера также получила 3 эндовидеоскопические стойки. Это оборудование будет использоваться для обследования пищевода, желудка, толстой кишки и дыхательной системы.

Кроме того, приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, монитор для слежения за состоянием пациентов, электрохирургический генератор для выполнения широкого спектра хирургических вмешательств, ультразвуковой гармонический скальпель для лапароскопических операций.

Арсенал владимирских онкологов также пополнился аппаратом рентгенотерапии, медико-биологическим микроскопом для выполнения гистологических и иммуногистохимических исследований, многофункциональными хирургическими столами, биохимическим анализатором и другим лабораторным оборудованием.

До конца года во владимирский онкодиспансер поступит очередная партия современного оборудования на сумму 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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