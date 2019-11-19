2019-11-19T12:07:06+03:00
Общество

Стекольная промышленность Владимирской области стоит 32 миллиарда рублей

Причем только треть ее сосредоточена в Гусь-Хрустальном районе
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Вероника ПАНИНА
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19 ноября в России отмечают День стекольной промышленности. Дата выбрана не просто так - это день рождения великого русского ученого Михаила Ломоносова, создателя стекольного и фарфорового производства в Российской империи, изобретателя цветного стекла.

Владимирская область, можно сказать, флагман стекольной промышленности страны. Вместе с Брянской областью мы производим половину всего стекла в России.

Владимирстат к праздничному дню подсчитал, сколько и чего дает стекольная промышленность региона. Эту отрасль можно считать самой крупной после металлургии - в ней сосредоточено 12% стоимости основных производственных фондов области, это больше 32 млрд рублей. И это если не считать индивидуальных предпринимателей, которых в области 33. Причем только половина из них - из Гусь-Хрустального.

Крупные стекольные производства тоже рассредоточены по области. Всего в регионе выпуском стекла и изделий из него занимается 53 предприятия и 5 представительств крупных холдингов. Треть из них - в Гусь-Хрустальном районе, остальные - в Гороховецком, Киржачском и Александровском.

В стекольную промышленность региона только за 2018 год вложено больше миллиарда рублей - 5% всех инвестиций в промышленность области. Стеклом занимаются около 6000 человек, средняя зарплата в этой отрасли - 34603 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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