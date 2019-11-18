Во Владимир приезжает всероссийская экспедиция доноров костного мозга

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-18T12:59:38+03:00

Участники смогут бесплатно сдать кровь на генетический анализ для их включения в регистр потенциальных доноров костного мозга во владимирских лабораториях

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Во Владимире 21 ноября пройдет акция в поддержку донорства костного мозга – экспедиция «Совпадение».

Учащиеся ВлГУ в 15:00 узнают о том, есть ли костный мозг у студентов. Донор костного мозга Ольга Ларионова и мама ребенка, перенёсшего трансплантацию костного мозга, Евгения Чернова расскажут, чем костный мозг отличается от спинного и головного, как с помощью его пересадки можно спасти жизнь незнакомому человеку и что нужно сделать, чтобы вступить в регистр потенциальных доноров.

Участники смогут бесплатно сдать кровь на генетический анализ для их включения в регистр потенциальных доноров костного мозга во владимирских лабораториях «Инвитро».

Следом участники экспедиции доноров костного мозга «Совпадение» отправятся в Муром.

ИСТОЧНИК KP.RU