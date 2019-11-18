Владимир Мединский вручил инициатору создания Суворовского музея во Владимирской области премию «Меценат года»
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который в эти дни проходит в Северной столице, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил премии «Меценат года».
В числе трёх награждённых – Василий Верещак, председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова». Он награждён в номинации «Особый вклад в развитие российской культуры».
Василий Верещак был автором идеи создания в селе Кистыш, родовом поместье Суворовых, Суворовского музея. В 2016 году Верещак приватизировал здание сельской школы, которое было заброшено, и начал восстанавливать его за свой счёт. Реставрация здания будущего музея началась в сентябре 2017 года.
Строители укрепили фундамент, полностью обновили саму «коробку». Здесь планируют создать настоящий туробъект, который будет привлекать множество гостей из России и Зарубежья. Параллельно с созданием музея идут работы по восстановлению храма святителя Василия Великого. Буквально на днях в Кистыше был установлен памятник Суворову, официальное его открытие запланировано на 18 мая 2020 года – день смерти Суворова.
ИСТОЧНИК KP.RU