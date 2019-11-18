Владимир Мединский вручил инициатору создания Суворовского музея во Владимирской области премию «Меценат года»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-18T11:42:21+03:00

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В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который в эти дни проходит в Северной столице, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил премии «Меценат года».

В числе трёх награждённых – Василий Верещак, председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова». Он награждён в номинации «Особый вклад в развитие российской культуры».

Василий Верещак был автором идеи создания в селе Кистыш, родовом поместье Суворовых, Суворовского музея. В 2016 году Верещак приватизировал здание сельской школы, которое было заброшено, и начал восстанавливать его за свой счёт. Реставрация здания будущего музея началась в сентябре 2017 года.

Строители укрепили фундамент, полностью обновили саму «коробку». Здесь планируют создать настоящий туробъект, который будет привлекать множество гостей из России и Зарубежья. Параллельно с созданием музея идут работы по восстановлению храма святителя Василия Великого. Буквально на днях в Кистыше был установлен памятник Суворову, официальное его открытие запланировано на 18 мая 2020 года – день смерти Суворова.

ИСТОЧНИК KP.RU