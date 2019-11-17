2019-11-17T17:50:07+03:00
Происшествия

В Александровском районе из-за позднего приезда пожарных сгорел дом, а в нем погиб мужчина

Их поздно вызвали соседи, а когда они приехали, то выяснилось, что к пожарному пруду не подъехать
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

17 ноября в деревне Арсаки Александровского района полностью сгорел одноэтажный деревянный дом, а в нем погиб хозяин дома, 53-летний мужчина.

По данным пожарных, трагедии можно было избежать, если бы их удалось вызвать раньше. Однако сам хозяин, видимо, спал, так как огонь заметили лишь соседи, да и те позвонили когда дом уже активно горел. В итоге, через 15 минут после вызова спасатели застали дом на улице Светлой уже весь в огне. Через 10 минут после того, как пламя удалось сбить было найдено тело хозяина. Одна из версий причина пожара – замыкание в проводке.

Кстати, спасатели жалуются еще на один момент. Они столкнулись с проблемой забора воды из местного пруда: он не был оборудован подъездом и площадкой с твёрдым покрытием, в результате чего пожарный автомобиль не смог подъехать к нему и забуксовал. Воду подкачивали с помощью мотопомпы. За то, что не было создано условий для нормальной работы, главу администрации местного сельского поселения решено оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В областной научной библиотеке презентуют книгу владимирского графика
В Гусь-Хрустальном чествовали кадетов, ликвидировавших пал травы минувшей весной
До конца 2020 года власти 33 региона хотят полностью перевести управление скорой помощью в цифровой формат
Во Владимирской области пропала женщина
В субботу вечером в Покрове эвакуировали целый подъезд из-за пожара
У Владимира до сих пор нет паспорта готовности к зиме
В Киржачском районе ищут пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи
В Камешковском районе полностью выгорел частный дом: пострадали три человека
На пожаре в Александрове спасли 7 человек, в том числе грудного ребенка
Во Владимире в школе №42 ввели карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии
Муромлянин, квартира которого сгорела из-за утечки газа, получит компенсацию
Под Владимиром пассажир поезда украл телефон у соседа
Во Владимире начался всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского»