В Александровском районе из-за позднего приезда пожарных сгорел дом, а в нем погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-17T17:50:07+03:00

Их поздно вызвали соседи, а когда они приехали, то выяснилось, что к пожарному пруду не подъехать

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17 ноября в деревне Арсаки Александровского района полностью сгорел одноэтажный деревянный дом, а в нем погиб хозяин дома, 53-летний мужчина.

По данным пожарных, трагедии можно было избежать, если бы их удалось вызвать раньше. Однако сам хозяин, видимо, спал, так как огонь заметили лишь соседи, да и те позвонили когда дом уже активно горел. В итоге, через 15 минут после вызова спасатели застали дом на улице Светлой уже весь в огне. Через 10 минут после того, как пламя удалось сбить было найдено тело хозяина. Одна из версий причина пожара – замыкание в проводке.

Кстати, спасатели жалуются еще на один момент. Они столкнулись с проблемой забора воды из местного пруда: он не был оборудован подъездом и площадкой с твёрдым покрытием, в результате чего пожарный автомобиль не смог подъехать к нему и забуксовал. Воду подкачивали с помощью мотопомпы. За то, что не было создано условий для нормальной работы, главу администрации местного сельского поселения решено оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU