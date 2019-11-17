2019-11-17T16:19:25+03:00
Звезды

В областной научной библиотеке презентуют книгу владимирского графика

Владимир Рузин расскажет о самых живописных местах Франции
Алексей СУХОВ
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9 ноября 2019 года в 17.30 во владимирской областной научной библиотеке пройдёт презентация книги народного художника РФ Владимира Рузина "Владимир – Сент-Сене. Творческий диалог".

Владимир Рузин – график, народный художник РФ, обладатель многих медалей в сфере культуры. Его цветные гравюры находятся в музеях и картинных галереях России и в частных собраниях за рубежом. В книге-альбоме он подробно рассказывает о личном многолетнем общении с искусством и городами Франции, о творческих поездках владимирских художников на родину импрессионизма, начиная с 1995 года, о пленэрах в самых живописных местах французской провинции. Фотографии из этих поездок, многочисленные пастели Владимира Рузина прекрасно дополняют и иллюстрируют его рассуждения о приёмах и методах работы на открытом воздухе, о взаимопроникновении этих приемов в творчестве художников двух стран, о влиянии Франции на мировое искусство.

Вход свободный. Презентация пройдет по адресу: улица Дзержинского, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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