2019-11-17T14:48:00+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном чествовали кадетов, ликвидировавших пал травы минувшей весной

Церемония вручения грамот прошла в школе №10
Алексей СУХОВ
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Под конец урока кадеты сделали групповое фото на память.Под конец урока кадеты сделали групповое фото на память.
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В школе №10 города Гусь-Хрустального состоялось торжественное собрание, на котором чествовали кадетов, ликвидировавших пал травы минувшей весной.

Чествовали троих ребят: Алексея Миронова, Алексея Рыбина, Георгия Андреева. Минувшей весной они проявили себя при тушении пала травы. В мае они шли по улице и увидели горящую траву. Ребята схватили ветки, сбили пламя и потушили огонь, не допустив, чтобы пламя перебросилось на садовые участки. Поощрить ребят приехал член Совета Федерации Александр Пронюшкин. Он вручил почётные грамоты от "Российского союза спасателей" и ценные подарки от губернатора Владимирской области и от Совета Федерации.

Затем для всех трёх кадетских классов был проведён "урок мужества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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