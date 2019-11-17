До конца 2020 года власти 33 региона хотят полностью перевести управление скорой помощью в цифровой формат

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-17T12:43:38+03:00

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15 ноября на базе Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) губернатор Владимир Сипягин обсудил цифровизацию системы здравоохранения Владимирской области.

Связано это с тем, что до 2022 года в масштабах страны планируется завершить создание единого цифрового контура национальной системы здравоохранения. В цифру полностью должны перейти запись пациентов к врачу, лекарственное обеспечение, лабораторные и инструментальные исследования, диспетчеризации санитарного авто- и авиатранспорта и других важных направлений. Прийти должна цифровизация и на село, в частности речь идет о консультации и диагностике пациентов через Интернет. Грубо говоря, пришел селянин в ФАП и по монитору узнал, чем болен.

Во Владимирской области пока система далека от завершения. До конца 2020 года запланировано полностью перевести на цифру управление скорой медицинской помощью, а также льготное лекарственное обеспечение и запись к врачу. Но на совещании, судя по всему, говорилось, что пока все это работает не идеально. В 2020 году в регионе долен начать работать центр обработки данных, который будет объединять работу всех электронных сервисов и приложений.

ИСТОЧНИК KP.RU