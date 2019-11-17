Во Владимирской области пропала женщина

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-17T10:33:12+03:00

Последний раз ее видели в садовом товариществе "Руслан-1"

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает о том, что в Киржачском районе Владимирской области пропала 72-летняя женщина. Ирина Михайловна Меркуловапоследний раз объявлялась в СНТ "Руслан-1".

15 ноября она ушла на прогулку и не вернулась. Родственники говорят, что она нуждается в постоянной медицинской помощи.

Приметы: рост - 155 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Особые приметы: родинка на лице слева.

Была одета: тёмная куртка, белые брюки, чёрные калоши, красная вязаная шапка, красный вязаный шарф, коричневые перчатки. С собой у женщины была чёрная трость.

Фото женщины ЗДЕСЬ

ИСТОЧНИК KP.RU