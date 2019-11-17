В субботу вечером в Покрове эвакуировали целый подъезд из-за пожара

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-17T08:30:07+03:00

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16 ноября в Покрове 12 человек эвакуировали из-за пожара. Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, всего на улицу вывели 12 человек.

Пожар случился в районе 20 часов. Загорелась квартира в доме №30 по улице Герасимова. Это многоквартирный дом в котором дивет несколько десятков человек. Когда спасатели приехали на место, квартира уже горела достаточно сильно. Часть людей на верхних этажах оказалась заблокирована сильным дымом. Спасатели с помощью кислородных масок по лестнице вывели на улицу 12 человек, параллельно пытаясь потушить огонь.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не погиб, лишь полностью выгорела одна из комнат злополучной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU