2019-11-17T08:30:07+03:00
Общество

В субботу вечером в Покрове эвакуировали целый подъезд из-за пожара

Людей выводили в специальных кислородных масках
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.Предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

16 ноября в Покрове 12 человек эвакуировали из-за пожара. Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, всего на улицу вывели 12 человек.

Пожар случился в районе 20 часов. Загорелась квартира в доме №30 по улице Герасимова. Это многоквартирный дом в котором дивет несколько десятков человек. Когда спасатели приехали на место, квартира уже горела достаточно сильно. Часть людей на верхних этажах оказалась заблокирована сильным дымом. Спасатели с помощью кислородных масок по лестнице вывели на улицу 12 человек, параллельно пытаясь потушить огонь.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не погиб, лишь полностью выгорела одна из комнат злополучной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном чествовали кадетов, ликвидировавших пал травы минувшей весной
До конца 2020 года власти 33 региона хотят полностью перевести управление скорой помощью в цифровой формат
Во Владимирской области пропала женщина
У Владимира до сих пор нет паспорта готовности к зиме
В Киржачском районе ищут пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи
В Камешковском районе полностью выгорел частный дом: пострадали три человека
На пожаре в Александрове спасли 7 человек, в том числе грудного ребенка
Во Владимире в школе №42 ввели карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии
Муромлянин, квартира которого сгорела из-за утечки газа, получит компенсацию
Под Владимиром пассажир поезда украл телефон у соседа
Во Владимире начался всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского»