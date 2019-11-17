У Владимира до сих пор нет паспорта готовности к зиме

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-17T08:23:12+03:00

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Несмотря на то, что отопительный сезон во Владимире уже начался, у городских властей до сих пор нет паспорта готовности к зиме. Связано это с тем, что не все объекты были приняты надхорными органами.

Как заявляют в мэрии, город Владимир получает паспорт готовности, как правило, первым в регионе. Однако в этом году кое-что пошло не так. Во Владимире потребителей тепла обслуживают ТЭЦ-2, принадлежащая ПАО "Т Плюс", а также почти 40 котельных разной мощности. И каждый поставщик тепловой энергии обязан предоставить в управление ЖКХ документы о полной готовности к работе в предстоящем отопительном сезоне. Проблемы возникли только с двумя котельными ООО "Владимиртеплогаз". Надзорные органы выявили нарушения в котельных в Юрьевце и на турбазе "Ладога". В частности, проверяющим не были предоставлены документы, подтверждающие что на объектах все нормально с автоматикой. Нарушения до сих пор не исправлены.

В администрации уточняют, в квартирах горожан ни теплее, ни холоднее от этого не станет, и отопительный сезон продолжится в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU