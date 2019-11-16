В Камешковском районе полностью выгорел частный дом: пострадали три человека
Звонок в управление МЧС с сообщением о пожаре в частном доме в деревне Берково Камешковского района поступил в 22.36 15 ноября.
К моменту приезда пожарных постройка уже была объята пламенем. Как выяснилось, жильцы дома поздно обнаружили огонь на террасе дома. Открытое горение удалось ликвидировать в 22.53, однако отстоять дом, увы, не удалось - дом выгорел полностью, общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.
В результате ЧП пострадало три человека, в больницу попали мама с девятимесячной дочкой и их бабушка. Обнаружив огонь, женщины разбили окно и получили резаные раны рук и голени. Кроха же получила локальный ожог правой руки. Сейчас органами местного самоуправления решается вопрос о предоставлении жилья пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU