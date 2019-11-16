На пожаре в Александрове спасли 7 человек, в том числе грудного ребенка

16 Нояб. 12:25 2019-11-16T17:40:35+03:00

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Сообщение о возгорании многоквартирном доме в Александрове на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило в 2.55 16 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Загорелась квартира в доме №17 по Красному переулку.

На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит диван и внутренняя отделка холла общей площадью. Дым заблокировал выход людям с верхних этажей. В результате оперативных действий огнеборцы спасли 7 человек, в том числе грудного ребенка, а также эвакуировали 20 жильцов. Полностью пожар был ликвидирован в 3.30.

ИСТОЧНИК KP.RU