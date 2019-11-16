Во Владимире в школе №42 ввели карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии

16 Нояб. 11:14 2019-11-16T11:14:09+03:00

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У четырех учеников одного из классов начального звена школы №42 в микрорайоне Юрьевец обнаружили внебольничную пневмонию, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На класс наложили карантин на 10 дней. На этот период в учреждении отменили все массовые мероприятия, занятия в бассейне и спортзале.

Медики будут наблюдать за остальными учениками класса, а также родителей, учителей и других контактировавших с заболевшими детьми. В случае, если зарегистрируют появятся новые заболевшие, карантин продлят.

Напомним, в прошлом году вспышки внебольничной пневмонии были зафиксированы сразу в четырех школах города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU