Во Владимире в школе №42 ввели карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии
У четырех учеников одного из классов начального звена школы №42 в микрорайоне Юрьевец обнаружили внебольничную пневмонию, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На класс наложили карантин на 10 дней. На этот период в учреждении отменили все массовые мероприятия, занятия в бассейне и спортзале.
Медики будут наблюдать за остальными учениками класса, а также родителей, учителей и других контактировавших с заболевшими детьми. В случае, если зарегистрируют появятся новые заболевшие, карантин продлят.
Напомним, в прошлом году вспышки внебольничной пневмонии были зафиксированы сразу в четырех школах города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU