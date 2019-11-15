2019-11-15T18:15:46+03:00
Общество

Муромлянин, квартира которого сгорела из-за утечки газа, получит компенсацию

Пенсионер отстоял справедливость в суде
Ирина Мальцева
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Пожар произошел в середине сентября прошлого года в многоэтажке на улице Московской. В квартире выгорело десять квадратных метров, а от пламени, к счастью, никто не пострадал. По мнению специалистов, огонь вспыхнул из-за утечки газа, которая произошла не по вине пожилого человека. Муромлянин считал, что пережитый стресс ухудшил состояние его здоровья и решил через суд добиваться компенсации, поскольку добровольно ни одна организация помогать ему не собиралась. Экспертиза, назначенная судом, установила, что причиной возникновения пожара в квартире послужило воспламенение природного газа от воздействия источника зажигания искры, образовавшейся при включении электрооборудования. Суд посчитал, что пожар возник в связи с ненадлежащим исполнением работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в квартире пожилого горожанина, во время которых мастера не устранили утечку газа. Теперь по решению суда он должен получить компенсацию морального вреда и расходов на ремонт. Правда, произойдет это только после того, как решение вступит в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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