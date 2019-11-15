2019-11-15T17:50:46+03:00
Происшествия

Под Владимиром пассажир поезда украл телефон у соседа

Вора ждет 120 часов обязательных работ
Ирина Мальцева
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Пьяный пассажир поезда «Москва Ярославская - Приобье» во время остановки обнаружил в вагоне-ресторане забытый на сиденье сотовый телефон в чехле с двумя пластиковыми картами. Он знал, что гаджет забыл ехавший в том же поезде гражданин Чехии, но возвращать ему забытую вещь не стал, а воспользовавшись, что в его сторону никто не смотрит, утащил мобильник, стоивший чуть больше семи тысяч рублей. Однако пропажу обнаружили и похитителя тоже нашли. Приговором Октябрьского районного суда его признали виновным в краже и назначили наказание - 120 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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