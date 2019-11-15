Во Владимире начался всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-15T17:36:27+03:00

В нем примут участие спортсмены из 15 регионов России

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Всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского» открылся 15 ноября в Городском центре здоровья. В нем участвует 110 спортсменов из 15 регионов России. Из них почти четверть - 25 человек - выступает за Владимирскую область. Соревнования традиционно проводятся во Владимире в двух дисциплинах: спортивное и боевое самбо в восьми и трёх весовых категориях соответственно.

Владимирская школа самбо обязана своим созданием известному тренеру Евгению Чичваркину. За пятьдесят лет существования самбо в области два спортсмена из 33-го региона получили звания «Заслуженный мастер спорта», ещё 10 – звания «Мастер спорта международного класса», более 100 спортсменов стали мастерами спорта СССР и России.

Владимирские самбисты неоднократно становились чемпионами и призёрами чемпионатов и первенств СССР, России, Европы и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU