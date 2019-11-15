Владимирская область может получить более миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-15T17:34:51+03:00

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15 ноября Владимирская область заключила дополнительное соглашение с Фондом реформирования ЖКХ о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств государственной корпорации.

Подписи под документом поставили генеральный директор Фонда Константин Цицин и Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Согласно дополнительному соглашению Фонд обязуется предоставить нашему региону в ближайшие три года более миллиарда рублей на переселение граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

До 382 миллионов 355,2 тысяч рублей выделят в 2019 году, до 381 млн 328 тысяч рублей – в 2020 году и до 381 млн 328 тысяч рублей – в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU