Владимирская область может получить более миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья
15 ноября Владимирская область заключила дополнительное соглашение с Фондом реформирования ЖКХ о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств государственной корпорации.
Подписи под документом поставили генеральный директор Фонда Константин Цицин и Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Согласно дополнительному соглашению Фонд обязуется предоставить нашему региону в ближайшие три года более миллиарда рублей на переселение граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
До 382 миллионов 355,2 тысяч рублей выделят в 2019 году, до 381 млн 328 тысяч рублей – в 2020 году и до 381 млн 328 тысяч рублей – в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU