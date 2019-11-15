Владимирцу, расправившемуся с двумя горожанами в кафе «Удача», вынесен приговор

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-15T17:12:35+03:00

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Трагедия произошла в начале августа прошлого года на улице Доватора. Тридцатилетний владимирец пил пиво на улице, а два незнакомца, недовольные этим, стали высказывать ему претензии и оскорблять. Затаив обиду, молодой человек направился домой, взял нож и вернулся к кафе «Удача» - месту конфликта. Подбежав сначала к пятидесятивосьмилетнему мужчину и ударил его ножом, а потом пырнул и его шестидесятитрехлетнего знакомого. Истекающий кровью мужчина постарался защитить своего старшего товарища, но не сумел остановить расправу и сам получил новые ранения. Когда оба раненых уже лежали на земле без сознания, нападавший зашел в помещение кафе и попросил сотрудников вызвать полицию и «скорую помощь». Пятидесятивосьмилетний мужчина скончался вскоре после того как его привезли в больницу, а раненый пенсионер умер на следующий день. 15 ноября Ленинским районным судом вынес приговор. Владимирцу предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, он должен выплатить по 900 тысяч рублей в пользу каждой семьи потерпевших, а также возместить материальный вред - около 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU