2019-11-15T15:24:39+03:00
Происшествия

Во Владимире иномарка сбила подростка

16-летний парень перебегал дорогу в неустановленном месте
Елена Масленникова
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ДТП на проспекте Ленина: пострадал подростокДТП на проспекте Ленина: пострадал подростокФото: Елена Масленникова
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Авария произошла 15 ноября около 15.00 во на проспекте Ленина. По предварительной информации, 16-летний подросток перебегал дорогу в неустановленном месте, со стороны ТЦ «Крейсера» в сторону цветочного павильона. Навстречу ему вылетел внедорожник «Тойота».От столкновения водителю уйти не удалось. Иномарка сбила подростка. Со сломанной ногой парня госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции предположили, что несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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