2019-11-15T15:17:42+03:00
Происшествия

Педофила с улицы Белоконской, напавшего на 15-летнюю школьницу, поймали

Он уже признался
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области рапортует о том, что педофил с улицы Белоконской пойман. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. 21-летний парень признался в нападении на 15-летнюю школьницу в присутствии адвоката.

Напомним, что 6 ноября 2019 года на территории школы №25 города Владимира мужчина подошел к 15-летней девушке и, как написано в пресс-релизе, "против воли последней совершил в отношении нее развратные действия". Но девушка активно сопротивлялась, и в итоге преступник сбежал с места преступления.

Молодого человека искали как представители Следкома, так и сотрудники УМВД России по Владимирской области. 14 ноября подозреваемого поймали во Владимире. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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