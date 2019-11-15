2019-11-15T14:54:22+03:00
Звезды

В 2020 году во Владимирской области откроется образовательный центр Юрия Башмета

Алексей СУХОВ
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14 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялось подписание соглашения об открытии во Владимирской области в 2020 году Образовательного центра для молодых музыкантов в рамках программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". Соглашение подписали врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова и сам народный артист СССР и профессор Юрий Башмет.

Всероссийский проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" создан в 2013 году. Основная его задача – сохранение и развитие системы образования в области музыкального искусства в Российской Федерации.

Напомним, делегация Владимирской области во главе с врио первого заместителя Губернатора Мариной Чекуновой участвует в работе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходит с 14 по 16 ноября. Его основная тема в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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