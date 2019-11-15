2019-11-15T13:22:26+03:00
Звезды

Во Владимир приехала правнучка адмирала Лазарева - участника экспедиции, открывшей Антарктиду

Она прилетела в России из Франции
Вероника ПАНИНА
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Правнучка нашего знаменитого земляка, адмирала Михаила Лазарева, Елизавета Андреевна Лазарева, прилетела в Россию в рамках мероприятий, посвященных воссоединению западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Ее визит совпал с днем рождения адмирала - 14 ноября. Поэтому гостья из Франции решила посетить родину своего знаменитого предка.

Во Владимире она была почти инкогнито, но кому надо - тот знал. Елизавета Лазарева побывала в Палатах ВСМЗ и в Историческом музее. Сотрудники ВСМЗ рассказали ей, что в Детском музейном центре планируется создание игровой комнаты, посвященной ее знаменитому предку.

В следующем году будут отмечать 200-летие открытия Антарктиды экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. К этой дате в музее и хотят создать игровое пространство для детей, где ребятам будут рассказывать о выдающемся земляке, его вкладе в открытие Антарктиды и развитие русского флота и российского государства в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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