2019-11-15T13:21:19+03:00
Происшествия

В Коврове столкнулись автобус и иномарка: пострадала 6-летняя девочка

Ребенок госпитализирован
Елена Масленникова
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Авария в Коврове: пострадал 6-летний ребенокАвария в Коврове: пострадал 6-летний ребенокФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария произошла 15 ноября около 8 утра в Коврове. По сообщению очевидцев в соцсетях в группе «Подслушано Автомобилистов| Владимир», на улице Белинского произошло столкновение автобуса с иномаркой. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 27-летняя водитель "Киа Сид" выехала на встречку и столкнулась с автобусом "ПАЗ". В автобусе находился только один пассажир. В результате аварии пострадала 6-летняя девочка, которая ехала в иномарке. Она госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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