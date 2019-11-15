В Кольчугино открыли спортивную площадку и площадку для сдачи ГТО

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-15T11:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

14 ноября в Кольчугино открыты площадка ГТО и универсальная спортивная площадка. Универсальная спортивная площадка появилась на стадионе "Кабельщик", площадка для ГТО находится на городском стадионе "Металлург".

Универсальная площадка предназначена для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Уже в 2020 году на ней планируется провести летнее и зимнее первенства Кольчугинского района по мини-футболу, а также турниры по баскетболу и стритболу. Площадка для ГТО оснащена спортивным оборудованием для подготовки к сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса. Кроме того, здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.

Также во Владимирской области в этом году открыты восемь многофункциональных спортивных площадок. Ещё одна до конца ноября появится в Гусь-Хрустальном районе. На строительство девяти спортивных объектов из бюджета Владимирской области направлено 33,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU