Владимирцы незаконно хранят оружие и боеприпасы

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-15T11:21:30+03:00

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С 28 по 31 октября в рамках очередного этапа оперативно-профилактических мероприятий под кодовым названием «Оружие» полицейские проверяли, на законных ли основаниях жители области хранят оружие и боеприпасы. За 4 дня правоохранители изъяли у владимирцев 29 единиц «огнестрела» и холодного оружия и 170 боеприпасов. Выявлено 14 административных правонарушений. В полиции напоминают: хранение оружия и боеприпасов на законных основаниях возможно только в том случае, если есть разрешения на хранение или хранение и ношение. Если гражданин не является собственником оружия, то его нужно сдать полиции. В противном случае это может повлечь административную и уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU