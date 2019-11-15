Ковровчанке 8 месяцев не платили зарплату - возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-15T10:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

41-летняя ковровчанка работала на предприятии в сфере общественного питания с марта 2019 года. За восемь месяцев она ни разу не получала зарплату. Женщина решила уволиться, но с ней так и не рассчитались. Компания задолжала женщине свыше 30 тысяч рублей. Местная жительница воспитывает малолетнего ребенка. Владимирский СледКом возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU