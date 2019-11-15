2019-11-15T09:56:28+03:00
Происшествия

В Вязниковском районе из-за сигареты загорелся дом: на пожаре нашли тело мужчины

Пожарные эвакуировали из дома 13 человек
Валерия ПРОНИНА
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14 ноября в деревне Чудиново Вязниковского района загорелась квартира двухэтажного кирпичного дома. Пожарных вызвали в 21.32. Когда они приехали на место, выяснили, что дым идет из квартиры на первом этаже. Спасатели стали эвакуировать жильцов - 13 человек, включая троих детей.

В 22.00 пожар был локализован, в 22.15 ликвидировано открытое горение. В ходе тушения на пожаре был обнаружен погибший – мужчина 1958-го года рождения.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество кухни на площади 15 квадратных метров.

К тушению всего было привлечено 23 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Стоит отметить, что с хозяином квартиры, где произошел пожар, в октябре этого года местная администрация проводила профилактическую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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