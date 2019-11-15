2019-11-15T09:38:29+03:00
Общество

Во Владимире пройдет "МамаФест"

На Фестивале вас ждут увлекательные лекции и семинары по самым актуальным вопросам родительства, огромная зона развивающих занятий и игр и многое другое
Алексей СУХОВ
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24 ноября во Владимире пройдет фестиваль "МамаФест 2019". И на него уже началась регистрация.

Праздник приурочен к международному дню матери, который празднуется аккурат 24 ноября. Этот фестиваль пройдет уже в четвертый раз. В этом году он будет проходить в ДТЮ (улица Мира, 8). На Фестивале вас ждут: увлекательные лекции и семинары по самым актуальным вопросам родительства, огромная зона развивающих занятий и игр (которые будут интересны и детям, и взрослым), сказочная гостиная (где можно в живую познакомиться с разными видами сказок и стать сказочником), творческая мастерская подарков (в которой дети могут не только создать сюрприз для мамы, но и креативно упаковать его), праздничный концерт лучших детских коллективов, мягкая игровая и сенсорная зона, где можно ползать, играть, веселиться, фотозона, конкурсы и подарки гостям фестиваля.

Вход на фестиваль свободный, но по пригласительным билетам, которые можно будет получить при регистрации по ссылке: https://mamina-radost.timepad.ru/event/1112230/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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