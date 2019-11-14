2019-11-14T17:40:59+03:00
Происшествия

Гусевчанку задержали за передачу свертка с "синтетикой", а 24-летнего ставровца - за выращивание конопли

Возбуждены уголовные дела
Валерия ПРОНИНА
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В октябре текущего года в Гусь-Хрустальном была задержана безработная 36-летняя местная жительница - она передавала бумажный сверток.

По данным УМВД, внутри свертка находилась "синтетика" массой 0,01 грамма.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Подозревая находится под стражей. Сотрудники полиции устанавливают, где дама могла купить наркотики.

В таком же преступлении подозревается 24-летний житель поселка Ставрово, у которого оперативники изъяли более восьми граммов марихуаны. В июле текущего года молодой человек вырастил кусты конопли, после чего высушил их и измельчил для личного потребления.

В полиции напоминают: с 11 по 22 ноября 2019 года в области проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Каждый может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков: (4922) 52-72-13, (4922) 45-18-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

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