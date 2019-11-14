Ковровчанин получил 2 года за кражу триммера и музыкального центра

14 Нояб. 17:30 2019-11-14T17:30:20+03:00

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Летом 2019 ковровчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в чужой дом и украл триммер и музыкальный центр. Похищенное имущество оценили в 6300 рублей. Мужчину поймали. В преступлении злоумышленник сознался и просил суд, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке. Учитывая, что ранее местный житель уже был судим, в том числе и за тяжкое преступление, он получил 2 года реального срока в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU