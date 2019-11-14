Прокуратура проверит, нарушаются ли трудовые права работников владимирской скорой

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-14T16:28:47+03:00

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На днях фельдшеры скорой помощи подали коллективную жалобу в трудовую инспекцию. В своем заявлении медицинские работники рассказали, что в октябре 2019 года у них значительно снизилась заработная плата. Речь идет об отмене стимулирующих и компенсационных выплат. Кроме того, не производится оплата за совмещение должностей. Коллективная жалоба сотрудников владимирской скорой стала достоянием общественности. Надзорное ведомство проверит, соответствует ли действительности указанная в обращении информация.

ИСТОЧНИК KP.RU