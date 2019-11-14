Больше 51 тысячи жителей Владимирской области больны диабетом

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-14T15:03:35+03:00

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Сегодня сахарный диабет занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Во Владимирской области отмечается рост числа больных сахарным диабетом. По данным на 1 января 2019 года это число составляет более 51 тысячи человек. Ежегодно в регионе выявляется от 3500 до 4000 пациентов с данной патологией.

Причины роста частоты сахарного диабета – нарушения питания, увеличение числа лиц с наследственной предрасположенностью, малоподвижный образ жизни и ожирение.

В группе риска – люди с отягощенной наследственностью, с избыточным весом, женщины с выявленным гестационным сахарным диабетом во время беременности, пациенты, страдающие сердечно-сосудистой патологией, а также все, кто старше 45 лет.

Во Владимирской области работает передвижной диабетический центр, где всем желающим проводится определение глюкозы крови и гликозилированного гемоглобина, медики дают консультации на тему профилактики и лечения сахарного диабета. Определение глюкозы крови также проводится во время выездов эндокринологов в районы в составе бригад медицинского десанта, на приеме у эндокринологов и терапевтов; во время диспансеризации и профосмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU