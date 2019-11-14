2019-11-14T14:54:54+03:00
Общество

30 юных владимирских художников отправят на мастер-класс к Зурабу Церетели

Мастер-класс пройдет в знаменитой мастерской Зураба Константиновича
Алексей СУХОВ
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21 ноября будет организован выездной мастер-класс для 30 юных живописцев в мастерскую президента Российской академии художеств — Зураба Церетели.

Эта поездка станет для владимирских детей уникальной возможностью познакомиться с известным и талантливым человеком, встреча с которым запомнится надолго. Для многих мероприятие может стать отправной точкой для начала своего творческого пути.

Мастер-класс пройдет в знаменитой мастерской Зураба Константиновича, побывать в которой уже большая радость, ведь сама обстановка и атмосфера этого места вдохновляют.

Юные художники не только познакомятся с самим мэтром скульптуры и живописи, но и получат рекомендации по технике работы с красками. Программа мероприятия предусматривает экскурсию по Галерее Искусств, где представлены работы автора разных лет - живописные полотна, монументальная и станковая скульптура, графика, эмалевые панно и миниатюры, произведения декоративно-прикладного искусства, дизайнерские работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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