В Музее хрусталя покажут картины, посвященные животным из Красной книги

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-14T14:29:52+03:00

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53 живописные картины из фонда «Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» и 14 экспонатов из коллекции зоологических материалов собрания ВСМЗ с 15 ноября будут представлены в выставочном зале Георгиевского собора. Все эти произведения объединит выставка «По следам Красной книги», посвященная сохранению планеты Земля, её флоры и фауны.

Арт-проект существует более 2 лет, его участники занимаются проблемами исчезающих видов животных, птиц и растений. Несколько десятков художников изучили страницы Красной книги и перенесли на холсты свои впечатления от редких животных и птиц.

Участники выставки – профессиональные художники Москвы и Московской области.

Сегодня арт-проект «По следам Красной книги» насчитывает более 300 живописных работ. За время его существования было проведено около 40 выставок – во многих городах России, от Москвы до Камчатки.

Цена билета - 75,100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU