Контролер радужной администрации не пропустил несовершеннолетнего в здание

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-14T14:02:16+03:00

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В июне 2019 в здании администрации города Радужного, в актовом зале проходило мероприятие по правовому просвещению. Радужанин хотел принять в нем участие, но его не пропустил контролер. При входе в здание установлены турникеты и пост охраны. Мужчина не пустил молодого человека на мероприятие, сославшись на то, что ему нет 18 лет. Сотрудники спецпрокуратуры провели проверку. В итоге за дискриминацию контролера оштрафовали, а главе администрации вынесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU