2019-11-14T14:02:16+03:00
Общество

Контролер радужной администрации не пропустил несовершеннолетнего в здание

За дискриминацию мужчина оштрафован
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июне 2019 в здании администрации города Радужного, в актовом зале проходило мероприятие по правовому просвещению. Радужанин хотел принять в нем участие, но его не пропустил контролер. При входе в здание установлены турникеты и пост охраны. Мужчина не пустил молодого человека на мероприятие, сославшись на то, что ему нет 18 лет. Сотрудники спецпрокуратуры провели проверку. В итоге за дискриминацию контролера оштрафовали, а главе администрации вынесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин получил 2 года за кражу триммера и музыкального центра
Прокуратура проверит, нарушаются ли трудовые права работников владимирской скорой
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
В Коврове маршрутка переехала пенсионерку
Больше 51 тысячи жителей Владимирской области больны диабетом
30 юных владимирских художников отправят на мастер-класс к Зурабу Церетели
В Музее хрусталя покажут картины, посвященные животным из Красной книги
В Кольчугине 22-летнюю девушку лишили свободы на 5 лет за убийство дочери
Во Владимирской научной библиотеке представят книгу Алексея Баталова
На канале СТС покажут, как стилист Александр Рогов преобразил волонтера из Владимира
Администрация Владимирской области перенаправит деньги семейным юбилярам на выплаты "детям войны"
Муромлянка похитила деньги у жительница Анапы
"Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения
Во Владимире в районе улицы Погодина столкнулись три машины
Массовое увольнение руководящего состава юрьевецкой больницы отменяется
В Мелехове на переходе сбили двоих мужчин
В Коврове пассажирка троллейбуса попала в аварию
В горевшем "Ашане" во Владимире нашли нарушения
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов