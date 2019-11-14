В Кольчугине 22-летнюю девушку лишили свободы на 5 лет за убийство дочери

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-14T13:21:59+03:00

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В Кольчугине вынесли приговор 22-летней местной жительнице. По данным Следственного комитета по Владимирской области, в июне 2018 года у сожителей родилась дочка. Уходом за малышкой в основном занималась мама, что, по ее словам, нередко вызывало у нее усталость и раздражение, особенно в тот момент, когда ребенок плакал.

26 декабря 2018 года девушка находилась дома с дочкой. Когда девочка вновь стала плакать, мать ударила ее в грудную клетку. Видя гематомы на теле дочери, девушка так и не обратилась к медикам. Утром 29 декабря ребенок вновь стал капризничать. Тогда 22-летняя мать ударила новорожденную кулаком в живот. Только к вечеру девушка увидела, что малышка закатывает глаза, и побежала к соседям. Те вызвали «скорую».

Врачи «скорой медицинской помощи» констатировали смерть 6-месячной малышки.

Следователи выяснили, что 22-летняя мать являлась воспитанницей коррекционной школы. На суде признала вину. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU