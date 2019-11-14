2019-11-14T13:21:59+03:00
Происшествия

В Кольчугине 22-летнюю девушку лишили свободы на 5 лет за убийство дочери

Мать била новорожденную
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кольчугине вынесли приговор 22-летней местной жительнице. По данным Следственного комитета по Владимирской области, в июне 2018 года у сожителей родилась дочка. Уходом за малышкой в основном занималась мама, что, по ее словам, нередко вызывало у нее усталость и раздражение, особенно в тот момент, когда ребенок плакал.

26 декабря 2018 года девушка находилась дома с дочкой. Когда девочка вновь стала плакать, мать ударила ее в грудную клетку. Видя гематомы на теле дочери, девушка так и не обратилась к медикам. Утром 29 декабря ребенок вновь стал капризничать. Тогда 22-летняя мать ударила новорожденную кулаком в живот. Только к вечеру девушка увидела, что малышка закатывает глаза, и побежала к соседям. Те вызвали «скорую».

Врачи «скорой медицинской помощи» констатировали смерть 6-месячной малышки.

Следователи выяснили, что 22-летняя мать являлась воспитанницей коррекционной школы. На суде признала вину. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин получил 2 года за кражу триммера и музыкального центра
Прокуратура проверит, нарушаются ли трудовые права работников владимирской скорой
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
В Коврове маршрутка переехала пенсионерку
Больше 51 тысячи жителей Владимирской области больны диабетом
30 юных владимирских художников отправят на мастер-класс к Зурабу Церетели
В Музее хрусталя покажут картины, посвященные животным из Красной книги
Контролер радужной администрации не пропустил несовершеннолетнего в здание
Во Владимирской научной библиотеке представят книгу Алексея Баталова
На канале СТС покажут, как стилист Александр Рогов преобразил волонтера из Владимира
Администрация Владимирской области перенаправит деньги семейным юбилярам на выплаты "детям войны"
Муромлянка похитила деньги у жительница Анапы
"Владимирводоканал" установил новые очистные сооружения
Во Владимире в районе улицы Погодина столкнулись три машины
Массовое увольнение руководящего состава юрьевецкой больницы отменяется
В Мелехове на переходе сбили двоих мужчин
В Коврове пассажирка троллейбуса попала в аварию
В горевшем "Ашане" во Владимире нашли нарушения
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов