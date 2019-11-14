2019-11-14T13:00:46+03:00
Общество

Во Владимирской научной библиотеке представят книгу Алексея Баталова

На презентацию приедут дочь и вдова актера
Алексей СУХОВ
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21 ноября в 15:00 состоится презентация книги Алексея Баталова «Судьба и ремесло». Сочинения артиста дополняют предисловие и сказки его дочери, Гитаны-Марии Баталовой.

В этой книге автор рассказывает о кино, о работе на радио, о тайнах своего ремесла и том, как ремесло стало судьбой. Повествует о режиссерах и о самых разных людях, с которыми его свела профессия. Среди них – Хейфиц, Ромм, Марецкая, Смоктуновский, Быков, Саввина. И конечно, вспоминает легендарный дом на Ордынке, куда приходили в гости к родителям великие мхатовцы – Ливанов, Андровская, Станицын, где бывали известные писатели и подолгу жила Ахматова.

Рассказы Гитаны-Марии – удивительно трогательные, вдумчивые и светлые истории, написанные о людях и для людей. Описания в них создают соответствующее повествованию настроение, а диалоги звучат в голове, как будто герои говорят прямо перед тобой, не замечая, что ты их слушаешь.

Гости презентации - дочь Гитана-Мария Баталова и вдова Гитана Аркадьевна Леонтенко.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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