На канале СТС покажут, как стилист Александр Рогов преобразил волонтера из Владимира

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-14T12:53:09+03:00

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17 ноября в 9:30 на канале СТС выходит новый выпуск шоу «Рогов в городе», в котором стилист Александр Рогов всего за сутки найдёт яркий образ для мамы из Владимира.

39-летняя Александра Лифанова занимается волонтёрством в клубе «28 петель»: она вяжет шерстяные носочки и шапочки для недоношенных детей или рождённых с патологией.

Сейчас девушке самой нужна поддержка, так как у её мамы обнаружили онкологическое заболевание: из-за стресса Александра даже похудела на 20 килограммов. По словам героини, теперь ей нечего носить, да и нет сил и желания выбираться на шопинг. У героини есть дочь, которая обожает Александра Рогова. Стилист познакомится с юной поклонницей, поддержит Александру и поможет своей тёзке обновить гардероб.

Александр Рогов колдовал над образом героини вместе с владимирским стилистом Александрой Чирковой.

ИСТОЧНИК KP.RU