2019-11-14T12:34:40+03:00
Происшествия

Муромлянка похитила деньги у жительница Анапы

Мошенничеством занималась двадцапятилетняя горожанка
Ирина Мальцева
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Тридцатисемилетняя жительница Анапы осенью разместила на одном из популярных сайтов объявление о сдаче квартиры. На него откликнулась девушка из Мурома, которая попросила банковские реквизиты для предоплаты, а потом и код. Пришедший владелице квартиры в смс. Всю информацию жительница южного города сообщила в переписке незнакомке. Через несколько часов с банковского счета хозяйки квартиры пропали 90 тысяч рублей, а муромлянка перестала выходить на связь. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемая и не планировала снимать квартиру, она специально купила новую сим-карту и общалась с потерпевшей ночью, рассчитывая, что она будет менее внимательна. К моменту задержания деньги девушка успела снять и потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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