Во Владимире в районе улицы Погодина столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-14T11:43:09+03:00

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14 ноября около 8 утра в районе остановки "Улица Погодина" столкнулись три автомобиля. Пользователи соцсетей, которые стали выкладывать фотографии, отмечают, что капоты автомобилей от сильного удара смялись чуть ли не до лобового стекла, на асфальте были разбросаны обломки. Старший инспектор ГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков сообщил, что пострадавший только один - водитель ИЖ Оды. Он госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU